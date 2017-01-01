01.01.2017 11:24 İstanbul'daki terör saldırısında şehit ateşi Mersin'e düştü

İstanbul'da dün gece yılbaşı kutlamasının yapıldığı bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında Mersinli polis memuru Burak Yıldız da şehit oldu. Saldırıda ilk ateşte şehit düşen 21 yaşındaki polis memurunun Mersin'deki ailesine acı haber ulaştı. İstanbul'da dün gece yılbaşı kutlamasının yapıldığı bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında Mersinli polis memuru Burak Yıldız da şehit oldu. Saldırıda ilk ateşte şehit düşen 21 yaşındaki polis memurunun Mersin'deki ailesine acı haber ulaştı.



İstanbul'da 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin de yaralandığı gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında Mersinli genç polis memuru Burak Yıldız da şehit oldu. Yaklaşık iki yıllık polis memuru olan Yıldız'ın Mersin'de yaşayan ailesine acı haber sabah saatlerinde yetkililer tarafından ulaştırıldı. Şehidin merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Evleri'nde oturan ailesi haberle yıkıldı. Babasını birkaç yıl önce kanserden kaybeden Burak Yıldız'ın şehit olduğu haberi annesi Aslı Yıldız'a iletildi.



Yıldız ailesinin biri kız üç çocuğundan biri olan Burak Yıldız'ın ağabeyi Murat Yıldız'ın da yine İstanbul'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenilirken, iki kardeşin de henüz iki yıllık polis oldukları belirtildi. Şehidin evinin bulunduğu apartmana dev bir Türk bayrağı asıldı.

