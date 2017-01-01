01.01.2017 02:28 İstanbul'daki saldırıda yaralılar var

Beşiktaş'taki ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada yapılan silahlı saldırı sonucu yaralananlar hastanelere kaldırıldı. Beşiktaş'taki ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada yapılan silahlı saldırı sonucu yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

Beşiktaş'taki ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen bir saldırganın ateş açması sonucu çok sayıda vatandaşın yaralandığı öğrenildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Gece kulübünün yakınında bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 6 yaralı kaldırılırken, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bir yaralı kaldırıldı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Alper Korkmaz - Volkan Kayalar / İHA)

