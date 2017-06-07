İstanbul'daki motor hırsızlıkları kamerada

Beşiktaş ve Çekmeköy ilçelerinde iki lüks motorun çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Beşiktaş ve Çekmeköy ilçelerinde iki lüks motorun çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Çekmeköy ve Beşiktaş ilçelerinde, 28 Nisan ve 17 Mayıs tarihlerinde iki ayrı motor hırsızlığı meydana geldi. Gece saatlerinde park halindeki motorları dakikalar içerisinde çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı. Lüks motorlarının çalındığı anları sosyal medya üzerinden paylaşan mağdurlar ise, arttığını öne sürdükleri motor hırsızlığı konusunda sosyal medya üzerinden organize olmaya devam ediyor. Hırsızların, motorlarıyla beraber hayallerini de çaldığını ifade eden motor tutkunları, henüz mağdur olmamış motor sahiplerine de önemli uyarılarda bulundu. Sosyal medyada tanışıp bir araya gelen mağdurlardan Sercan Özman ve Mustafa Gözükızıl, İstanbul'da motor hırsızlıklarının arttığını ve bunların bir şebeke tarafından takipli bir şekilde gerçekleştirildiğini edildiğini iddia etti. Hırsızların, hayallerini çaldığını ifade eden mağdurlar, motor sahiplerine henüz mağdur olmamışken, almaları gereken önlemler konusunda uyarılarda bulundu.



"HIRSIZLAR ÇALDIKLARI MOTORLARI BAŞKA HIRSIZLARA ÇALDIRMAMAK İÇİN, BİZİM ALMADIĞIMIZ ÖNLEMLERİ ALIYOR"

Çekmeköy ilçesinde, 28 Nisan'da henüz 15 gün önce aldığı motoru garajından çalınan Sercan Özman, hırsızların izledikleri yöntemler hakkında konuşarak, "Alarmlı disk kilidine kola döküp mekanizmayı bozuyorlar. Kırıyorlar, açıyorlar, başka bir motor yardımıyla ittirerek götürüyorlar. Benim motorumu polis merkezinin önünden geçiriyorlar. Bu kadar rahat çalıyorlar. Maddi değeri 50 bin TL'ydi, 15 gün önce Konya'dan almıştım. Benimm garajım dikkatle ve gizlice keşif yapılmadan görülemeyecek bir kısımda, o yüzden takip edildiğimi düşünüyorum. Motorları çaldıktan sonra çok uzaklaşmadan belirli bir noktaya koyuyorlar, GPS var mı diye. Bizim motorumuzda GPS yoktu. Hırsızlar motoru sakladıkları ilk yerde en güvenli kilitleri kullanıyor, başka bir hırsız çalmasın diye. Bizim almadığımız önlemleri alıyorlar. Sonra parçalayarak ya da başka bir şasi takarak satıyorlar" dedi.



"MOTORLARIMIZ ÇALINDIĞI İÇİN KADER ORTAĞI OLDUK"

Beşiktaş'ta, 17 Mayıs'ta motoru çalınan Mustafa Gözükızıl ise sosyal medya üzerinden organize olup bir araya geldiklerini ve fikir alışverişinde bulunduklarını anlatarak, "Daha önceden tanışmıyorduk, motorlarımız çalındığı için kader ortağı olduk. Bir arkadaşımız sağ olsun, bir WhatsApp grubu kurmuş, motoru çalınanlarla ilgili. Sosyal medyada da sürekli paylaşılan görüntüler var, oradan birbirimizi bulup ekliyoruz. Benim motorum 30 bin TL değerinde ve yarış motoruydu. Beşiktaş Ihlamurkuyu Caddesi üzerinde, bütün kameraların, açık restoranların olduğu bir mevkiden çalındı. Zaten hırsızlar daha önce keşif yapmışlar, belli. 5-6 dakika içerisinde kilitleri kırıp sürükleyerek götürüyorlar" sözleriyle mağduriyetini anlattı.



TEK MOTORLA GELİP ÇİFT MOTORLA DÖNEN HIRSIZLAR KAMERADA

Öte yandan, Özman ve Gözükızıl'ın motorlarının çalan hırsızların, olay yerlerine tek motorla gelip çift motorla döndükleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 28 Nisan gecesi Çekmeköy'de kaydedilen görüntülerde, motorun çalındığı garajda kamera bulunmazken, hırsızlardan biri olay yerinden geldikleri motorla uzaklaşırken, diğer hırsız ise çalıntı motorla gidiyor. 17 Mayıs'ta Beşiktaş'ta kaydedilen görüntülerde ise, olay yerine yine tek motorla gelen hırsızlar, kameranın görüş açısının dışındaki bir noktadan çıkardıkları motorla birlikte kayıplara karışıyor. Hırsızların çaldıkları motorların kontaklarını çalıştırmadan kaçmaları dikkat çekiyor.

(Hüseyin Coşkun - Murat Horoz /İHA)