29.12.2016 22:16 İstanbul'daki elektrik kesintisi sosyal medyayı salladı

İstanbul'da gün boyu yaşanan ve vatandaşları isyan ettiren elektrik kesintileri Twitter'da gündem oldu. İstanbul'da gün boyu yaşanan ve vatandaşları isyan ettiren elektrik kesintileri Twitter'da gündem oldu.

İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. Bazı ilçelerde 5 saati bulan kesintiler vatandaşları isyan noktasına getirirken kesintiler sosyal medyada gündemin bir numaralı maddesi haline geldi. Twitter'da #elektrikkesintisi başlığı ile açılan gündem maddesine kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Twitter'da yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

"Kar fırtınasının getireceği bütün olumsuzlukları yaşadık, trafik felç, elektrik yok, sular kesildi ama kar yok."

"Evde herkesin elinde bir mum gulyabaniyi arayan Adile Naşit gibi geziyoruz."

"İşte evde elektrik yok elektriği olan vatandaşlara sesleniyorum bugün birlik olma günüdür misafir edin bizleri."



