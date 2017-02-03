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İstanbul'daki DEAŞ iddianamesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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İstanbul'daki DEAŞ iddianamesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 35 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 35 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede 6 şüphelinin 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15'er yıla kadar, diğer 29 şüphelinin ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak, 35 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerden 6'sının 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan da 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapsi istendi. Diğer 29 şüphelinin ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 Aralık 2016'da 41 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı çıkarılmıştı. Savcılık ve hakimlik sorgusunun ardından 28 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli serbest bırakılmıştı. Dosya kapsamında 8 şüpheli ise firari olarak aranıyor.
(Başak Akbulut/İHA)
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