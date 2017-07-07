İstanbul'daki darbe girişimine dair ilk karar

İstanbul'daki darbe girişimi davalarında ilk karar açıklandı. 15 Temmuz'da İstanbul Valiliği'nin işgal girişimine yardıma ilişkin davada, astsubay Yusuf Yıldız ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, 23 erin beraatine karar verildi.
İstanbul'daki darbe girişimi davalarında ilk karar açıklandı. 15 Temmuz'da İstanbul Valiliği'nin işgal girişimine yardıma ilişkin davada, astsubay Yusuf Yıldız ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, 23 erin beraatine karar verildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.