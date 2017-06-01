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İstanbul'daki 'darbe ana davası'na devam ediliyor
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İstanbul'daki 'darbe ana davası'na devam ediliyor

'Yurtta Sulh Konseyi' İstanbul yapılanmasını kapsayan İstanbul'daki 'darbe ana davası'nın görülmesine sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.

'Yurtta Sulh Konseyi' İstanbul yapılanmasını kapsayan İstanbul'daki 'darbe ana davası'nın görülmesine sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Yurtta Sulh Konseyi' İstanbul yapılanmasını da kapsayan İstanbul'daki darbe ana davasının görülmesine Silivri'de devam ediliyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanık yer aldığı dava tutuklu sanıklardan Yüksel Durak'ın ifadesinin alınmasıyla başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut'unda bulunduğu yüzlerce kişi duruşmayı takip etmek üzere Silivri Cezaevi önüne geldi. Burada toplanan kalabalık şehitler için dualar etti. Ellerinde bulunan urganları yola atan kalabalık idam isteklerini dile getirdi.
Kalabalıkla bir süre sohbet eden Temurci, daha sonra duruşmayı izlemek üzere salona girdi.

İDDİANAMEDE 1 NUMARALI SANIK FETULLAH GÜLEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 1 numaralı sanık olarak yer alıyor. 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanık, İstanbul'da darbeci askerler tarafından şehit edilen 89 vatandaşın ölümünden de sorumlu tutuluyor.
İddianamede, "Yurtta Sulh Konseyi' İstanbul yapılanmasının, Fethi Alpay, Mehmet Nail Yiğit, Özkan Aydoğdu, Eyyup Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık isimli sanıklardan oluştuğu vurgulanıyor.
Askerlerin eylemleri sonucu 2'si asker, 5'i polis, 82'si sivil vatandaş olmak üzere İstanbul'da toplam 89 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede kolluk görevlileri dahil 719 kişiye karsı hedef gözetmeksizin silahla veya tankla ateş açılarak öldürülmelerine teşebbüs edildiği, eylemlerin yöneldiği mağdurlardan 685'inin yaralandığı belirtiliyor.

800 BYLOCK'ÇUDAN 500'Ü DARBE GİRİŞİMİNE KATILMADI
İddianamede FETÖ'nün TSK içerisinde kümelenen uyuyan hücrelerine de dikkat çekiliyor. Örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock'u kullanan 800 personelin varlığının tespit edildiği, bunlardan 300'ünün darbe girişimine iştirak ettikleri, bunlardan 500'ünün ise darbe girişimine iştirak etmediklerine dikkat çekilen iddianamede bu kişilerin darbenin başarısız olması durumunda ikinci bir darbe girişiminde kullanılmak üzere uyuyan hücreler olarak bekletildikleri tespiti yer alıyor.
İddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. İddianamede 'Yurtta Sulh Konseyi'in İstanbul yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyüp Gürler'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, doksan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve yüz yetmiş dörder yıla kadar hapis cezası istenirken diğer 13 kişi hakkında da en az üçer kez olmak üzere ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 30 yıla kadar değişen hapis cezaları talep ediliyor.
(Alper Korkmaz - Yusuf Melikoğlu/İHA)

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