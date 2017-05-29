İstanbul'daki ana darbe davasına başlandı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 'Yurtta Sulh Konseyi' İstanbul yapılanmasını kapsayan İstanbul'daki ana darbe davasının görülmesine başlandı.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Yurtta Sulh Konseyi' İstanbul yapılanmasını kapsayan İstanbul'daki ana darbe davasının görülmesine başlandı.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Yurtta Sulh Konseyi' İstanbul yapılanmasını da kapsayan İstanbul'daki ana darbe davasının görülmesine Silivri'de başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dosyada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanık yer alıyor. Tutuklu sanıklardan Korgeneral Erdal Öztürk, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Kurmay Yarbay Fatih Karakaya, Tümgeneral Fethi Alpay, Kurmay Albay Mehmet Kapan, Kurmay Binbaşı Murat Yanık, Kurmay Albay Müslüm Kaya, Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, Kurmay Albay Nebi Gazneli, Tuğgeneral Yüksel Durak, Kurmay Albay Sadık Cebeci ve Kurmay Yarbay Şakir Çınar'ın hazır bulunduğu duruşmaya tutuklu sanıklar Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Kurmay Albay Ahmet Gümüş ve Kurmay Albay Muzaffer Düzenli ise katılmadı.



BAŞSAVCI FİDAN DURUŞMA SAVCISI OLARAK GÖREV YAPIYOR

Duruşma savcısı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Başsavcı vekili Fatih Karakuş'un görev yaptığı duruşmada yaklaşık 40 şehit yakını hazır bulundu. Dosyada suçtan zarar gören olarak yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı avukatı Ahmet Özel temsil etti. Suçtan zarar gören kurumlardan Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü adına da birer avukat duruşmada yer aldı.



ŞEHİT YAKINLARINDAN TEPKİ, MAHKEME BAŞKANINDAN UYARI

Yoklamanın ardından kimlik tespiti ile devam edilen duruşmada şehit yakınları sanıklara ve oturma düzenine tepki gösterdi. Köşede kaldıkları için sanıkları iyi göremediklerini belirterek oturma düzenine itiraz eden şehit yakınlarından, mahkeme başkanı, oturma düzeni konusunda alınan karara itiraz edilmemesini istedi. Kimlik tespiti sırasında ise zaman zaman şehit yakınları sanıklara sözlü şekilde tepkilerde bulundu. Görevden atılmadan önce aldıkları aylık gelirleri sorulan sanıklara, şehit yakınları 'Aldığınız aylıklar zehir olsun' diyerek tepki gösterdi. Tepkilerin artması üzerine mahkeme başkanı şehit yakınlarını duruşmanın düzenini bozmamaları konusunda uyardı.



KATILMA TALEBİNDE BULUNULDU

Duruşmanın başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü avukatları söz alarak davaya katılma talebinde bulundu. Aynı şekilde söz alan şehit yakınları ve avukatları da davaya katılma talebinde bulundu.



BAŞSAVCI FİDAN: ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI MAĞDUR OLMUŞLARDIR

Taleplere ilişkin görüşü sorulan Başsavcı İrfan Fidan, "Şehit ve gazi yakınları mağdur olmuşlardır. Taleplerinin kabul edilmesini arz ederim" dedi.

Mahkeme taleplere ilişkin ara kararını açıklamak üzere duruşmaya kısa bir ara verdi.



İDDİANAMEDE 1 NUMARALI SANIK FETHULLAH GÜLEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede FETÖ elebaşı Fethullah Gülen 1 numaralı sanık olarak yer alıyor. 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanık, İstanbul'da darbeci askerler tarafından şehit edilen 89 vatandaşın ölümünden de sorumlu tutuluyor.

İddianamede, "Yurtta Sulh Konseyi' İstanbul yapılanmasının, Fethi Alpay, Mehmet Nail Yiğit, Özkan Aydoğdu, Eyyup Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık isimli sanıklardan oluştuğu vurgulanıyor.

Askerlerin eylemleri sonucu 2'si asker, 5'i polis, 82'si sivil vatandaş olmak üzere İstanbul'da toplam 89 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede kolluk görevlileri dahil 719 kişiye karsı hedef gözetmeksizin silahla veya tankla ateş açılarak öldürülmelerine teşebbüs edildiği, eylemlerin yöneldiği mağdurlardan 685'inin yaralandığı belirtiliyor.

İddianamede FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. İddianamede 'Yurtta Sulh Konseyi'nin İstanbul yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyüp Gürler'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, 92'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 174 yıla kadar hapis cezası istenirken, diğer 13 kişi hakkında da en az 3'er kez olmak üzere ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 30 yıla kadar değişen hapis cezaları talep ediliyor.

(Caner Sönmez - Yusuf Melikoğlu /İHA)