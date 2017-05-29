İstanbul'daki 'ana darbe davası'nda reddi hakim talebi

İstanbul'daki 'ana darbe davası'nda davaya katılma taleplerine ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir avukatın reddi hakim talebi üzerine duruşmaya bir kez daha ara verdi.

İstanbul'daki 'ana darbe davası'nda davaya katılma taleplerine ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir avukatın reddi hakim talebi üzerine duruşmaya bir kez daha ara verdi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Yurtta Sulh Konseyi' İstanbul yapılanmasını da kapsayan İstanbul'daki ana darbe davasına Silivri'de başlandı. Sabah saatlerinde yapılan yoklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü avukatları ile şehit yakınlarının avukatları söz alarak davaya katılma talebinde bulunmuştu.



KATILMA TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Verdiği arada talebi değerlendiren mahkeme suçtan doğrudan zarar gördüğü gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile olaylarda şehit olanların yakınları ve gazilerin davaya katılma talebini kabul etti.



REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNULDU

Avukat Bülent Demir, katılma talepleri alındığı sırada mahkeme başkanının "sanıklara katiller diye hitap etmeyin" sözünü hatırlatarak, heyetin tarafsızlığını yitirdiğini ileri sürdü. Avukat Demir, bu gerekçeyle reddi hakim talebinde bulundu. Reddi hakim talebi üzerine mahkeme heyeti duruşmaya yeniden ara verdi.

(Caner Sönmez - Yusuf Melikoğlu /İHA)