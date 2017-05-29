İstanbul'daki 'ana darbe davası' ertelendi

İstanbul'daki 'ana darbe davası' dönemin 3'üncü Kolordu Komutanı Erdal Öztürk'ün savunmasının ardından çarşamba gününe ertelendi.

İstanbul'daki 'ana darbe davası' dönemin 3'üncü Kolordu Komutanı Erdal Öztürk'ün savunmasının ardından çarşamba gününe ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Cezaevi Yerleşkesi önünde bulunan duruşma salonunda görülen İstanbul'daki 'ana darbe davası'nda sanık Erdal Öztürk savunmasını yaptı. Darbeciler tarafından hazırlanan listede sıkıyönetim komutanı olarak adının yazılmasından ötürü suçlanamayacağını öne süren sanık Erdal Öztürk, "Uzay Şahin isimli darbeci, emniyet müdürlerini arayarak genelkurmay başkanının darbenin başında olduğunu belirtmiştir. Genelkurmay başkanının ve kuvvet komutanları adlarının darbeciler tarafından zikredilmesi nasıl suç unsuru olarak değerlendirilmediyse, benim adımın da darbeciler tarafından zikredilmesi suç unsuru olarak değerlendirilmez" diyerek suçsuz olduğunu savunup tahliyesini talep etti.

Sanık Öztürk'e savunmasını yaptığı sırada salonda bulunan şehit yakınları tepki gösterdi. Tepkilerin artması üzerine mahkeme başkanı şehit yakınlarına uyarılarda bulundu. Bu sırada zaman zaman gerginlikler yaşanırken mahkeme başkanı, "Mağduriyetlerinizi anlıyoruz. Ama sanık burada savunma yapıyor. Ne yapabiliriz" diyerek müştekilerden sakin olmalarını istedi.

Sanık Öztürk'ün savunmasının ardından mahkeme heyeti duruşmanın bugünkü celsesinin sona erdiğini açıkladı. Davanın görülmesine daha önceden planlandığı üzere 31 Mayıs Çarşamba günü devam edileceğini kaydeden mahkeme başkanı bu celsede sanık Öztürk'ün çapraz sorgusunun yapılacağını kaydetti.

(Caner Sönmez - Yusuf Melikoğlu /İHA)