İstanbul'daki 'ana darbe davası' başlıyor

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki 'ana darbe davası' bugün başlıyor.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki 'ana darbe davası' bugün başlıyor.

"Yurtta Sulh Konseyi" İstanbul yapılanmasını da kapsayan dava dosyasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli yer alıyor. Gülen'in 92 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen dosyada diğer şüpheliler ise 89 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu tutuluyor.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Yurtta Sulh Konseyi" İstanbul yapılanmasını da kapsayan İstanbul'daki ana darbe davasına Silivri'de başlanıyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek dava dosyasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra 6 general ve 17 subayın da aralarında bulunduğu, 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanık yer alıyor. Duruşma savcısı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın görev alacağı duruşmada sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianamenin okunmasına geçilmesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan 351 sayfalık iddianamede, İstanbul genelinde şehit edilen 89 isim "maktul" sıfatıyla, olay tarihinde kaçırılmaya teşebbüs edilen 15 Temmuz'da Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Harp Okulu Komutanı Mesut Özel, Deniz Harp Akademisi Komutanı Tayyar Ertem ve eşi Emel Ertem ile Harp Akademileri Komutanı Tahir Bekircioğlu "müşteki", aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu 89 kişi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Doğan Şirketler Grubu Holding, Digitürk Genel Müdürlüğü, Casper Bilgisayarlar Sistemi Anonim Şirketi de "suçtan zarar görenler" sıfatıyla yer alıyor.

"1" numaralı şüpheli olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bulunduğu iddianamede, 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanık İstanbul'da darbeci askerler tarafından şehit edilen 89 vatandaşın ölümünden de sorumlu tutuluyor.



'YURTTA SULH KONSEYİ' İSTANBUL YAPILANMASI

İddianamede, "Yurtta Sulh Konseyi" İstanbul yapılanmasının, Fethi Alpay, Mehmet Nail Yiğit, Özkan Aydoğdu, Eyyup Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık isimli sanıklardan oluştuğu vurgulanıyor.

"Yurtta Sulh Konseyi" İstanbul yapılanmasında yer alan şüphelilerin İstanbul'daki darbe girişimi faaliyetlerini, öncesinde yaptığı toplantılarla planlayan, görev dağılımı yapan, kontrol altına alınacak bölgeleri belirleyen veya girişim günü icrasında yönlendirici ve azmettirici vasıfta olup darbe girişimi kapsamında hakimiyet sağlanması için işlenen muhtelif suçlardan doğrudan veya dolaylı fail sıfatıyla sorumlu olduğu kaydedilen iddianamede darbe girişimiyle ilgili istatistiki bilgiler de yer alıyor.

İddianamede, askerlerin eylemleri sonucu 2'si asker, 5'i polis, 82'si sivil vatandaş olmak üzere toplam 89 kişinin hayatını kaybettiği, kolluk görevlileri dahil 719 kişiye karşı hedef gözetmeksizin silahla veya tankla ateş açılarak öldürülmelerine teşebbüs edildiği, eylemlerin yöneldiği mağdurlardan 685'inin yaralandığı, 34'ünün yara almadan kurtulduğu, 155 kişinin yaralama kastıyla gerçekleştirilen eylemlerin mağduru olduğu, kolluk görevlileri dahil 148 kişiye karşı yağma ve hürriyeti tahdit eylemi gerçekleştiği, 214 özel şahsa ait mal ile askeri kurumlara ait olanlar hariç 25 kamu malının zarar gördüğünün tespit edildiği belirtildi.



'GÜLEN, BİRİNCİ DERECEDEN SORUMLU'

Tanık beyanları ve şüphelilerin itirafları incelendiğinde, darbe teşebbüsünün Gülen'in emir ve talimatları doğrultusunda hareket eden TSK içerisindeki FETÖ üyeleri tarafından gerçekleştirildiği vurgulanan iddianamede, "Türkiye'de darbe planlaması yapıldıktan sonra planlar onaylanmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Gülen'e götürüldüğü, kendisinin darbe planına onay verdikten sonra darbe girişiminde bulunulduğu, Gülen'in darbe teşebbüsünü gerçekleştiren ve sivil halkı katleden FETÖ lideri olarak hem darbe teşebbüsünden hem de sivillerin ölum ve yaralamalarından birinci derecede sorumlu olduğu açıkça anlaşılmıştır" değerlendirmesi yer alıyor.



FETÖ LİDERİNE 92 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Türkiye Buyuk Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "tasarlayarak bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme", "cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme", "cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme", "silahlı terör örgütü kurmak", "kara ulaşım araçlarının alıkonulması", "hava ulaşım araçlarının alıkonulması", "gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "haberleşmenin engellenmesi", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" ile "silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi' suçlarından 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.



AYNI SUÇLARDAN 10 ŞÜPHELİYE DE 92 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Şüpheliler Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyyup Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık'ın da aynı suçlardan ayrı ayrı 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Diğer şüpheliler Engin Durmaz, Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya hakkında 47 kez, şüpheli Sadık Cebeci hakkında 17 kez, şüpheliler Nebi Gazneli, Müslüm Kaya hakkında 6 kez, şüpheliler Şakir Çınar, Rıfkı Keser, İrfan Arat, Ömer Faruk Özköse, Ahmet Gümüş, Erdal Öztürk ve Yüksel Durak hakkında ise üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi talep isteniyor.



DURUŞMA SALONU ÇEVRESİNDE YOĞUN ÖNLEM

Silivri Cezaevi Kampüsü karşısında bulunan duruşma salonunda görülecek dava öncesi yoğun güvenlik önlemi alındı. Cezaevine çıkan yolda jandarma ekipleri köpekler eşliğinde aramalar yaparken duruşma salonu çevresinde keskin nişancılar nöbet tuttu. Duruşma salonuna girişler gerekli üst aramaların ardından sağlandı.

(Caner Sönmez - Yusuf Melikoğlu /İHA)