İstanbul'da zincirleme trafik kazası oldu, trafik durdu

TEM Otoyolu Bağcılar mevki O3 bağlantı yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle O3 Tem Bağlantı yolu Mahmutbey İstikametinde trafik durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu Bağcılar mevki O3 bağlantı yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle O3 Tem Bağlantı yolu Mahmutbey İstikametinde trafik durma noktasına geldi.

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Bağcılar mevki O3 bağlantı yolunda meydana geldi. İddialara göre makas atarak ilerleyen bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle makas atan araç yola devrildi. Bu sırada arkadan gelen araçlarda zincirleme olarak birbirlerine çarptı. 10 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralanırken iftar öncesi ve mesai çıkış saatine denk gelen kaza nedeniyle Tem Bağlantı yolu Mahmutbey İstikametinde trafik durma noktasına geldi. Kilometrelerce uzayan trafik araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

(Volkan Kayalar - Murat Ergin /İHA)