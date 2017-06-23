İstanbul'da yollar bomboş kaldı

İstanbul'da öğlen saatlerinde başlayan bayram trafiği yoğunluğu, iftar sonrası yerini bomboş yollara bıraktı.

İstanbul'da öğlen saatlerinde başlayan bayram trafiği yoğunluğu, iftar sonrası yerini bomboş yollara bıraktı.

Bugün başlayan Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular araçları ile çıktığı yollarda öğlen saatlerinden itibaren yoğun trafiğe neden olmuştu. Yoğun trafik akşam saatlerinden sonra yerini, sakinliğe bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik uygulamasında ise yolların boş olduğunu gösteren yeşil ibaresi olduğu ve trafiğin normalin aksine yüzde 26'da olduğu görüldü.

(Oğuzcan Yazar /İHA)