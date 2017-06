İstanbul'da yeni dönem: Raylara indirilmeye başlandı

İstanbul'da yüzde 42'si yerli katkı ile üretilen sürücülü ve tam otomatik sürücüsüz vagonlar raylarla indirilmeye başlandı. Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 'Yüzde 42'si yerli üretim olan vagonların maliyeti 77.5 milyon Euro artı KDV'yi sisteme dahil ediyoruz' dedi.

İstanbul'da yüzde 42'si yerli katkı ile üretilen sürücülü ve tam otomatik sürücüsüz vagonlar raylarla indirilmeye başlandı. Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Yüzde 42'si yerli üretim olan vagonların maliyeti 77.5 milyon Euro artı KDV'yi sisteme dahil ediyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yüzde 42'si yerli katkı ile üretilen sürücülü ve tam otomatik sürücüsüz vagonları düzenlenen törenle Hacıosman-Yenikapı raylarına indirdi. Seyrantepe'deki Ulaşım A.Ş Metro İstasyonu'nda düzenlenen törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yanı sıra vagonları üreten firma yetkilileri ve çok sayıda görevli katıldı. Sakarya'daki fabrikalarda yerli katkı ile üretilen vagonlardan ilk etapta 8 tanesi indirilirken, Aralık ayına kadar toplamda 68 sürücüsüz vagonun sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Yeni vagonlarla birlikte Hacıosman - Yenikapı Metrosu'nda sefer yapan 92 metro sayısının 160 ulaşarak, seferlerin ise 2 dakikaya düşürülmesi planlanıyor. Yapılan çalışmalar sonrasında ise yolcu taşıma kapasitesinde minimum yüzde 30 artış olması hedefleniyor.

"Yeni 68 vagonla 160'a ulaşacak sistem sayesinde yüzde 30 yolcu sayısı artacak"

Vagon indirme töreninde konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Şuanda Seyrantepe'de ki metro istasyonumuza 68 tane vagon indireceğiz. Bugün 68 vagonumuz şuanda hatta bulunan 92 vagona ilave edilerek devreye girecek. Böylece vagon sayısı 160 vagona ulaşacak. 160 vagon bu sistemde çalışırken, yüzde 30 daha fazla yolcu taşıyabilecek. Çok ileri bir teknolojik sistem olarak devreye giren bu vagonların özellikleri var. Bahsettiğim gibi insansız bir sistem olarak çalışacak. Yani sistem tamamen kendi elektronik bir yazılımla depo alanlarına gidebilecek ve devreye girerek sistem çalışacak" dedi.

"Yüzde 42'si yerli yapım olan vagonların maliyeti 77.5 milyon Euro artı KDV"

Vagonların yerli üretim olması konusunu önemsediklerini söyleyen Başkan Topbaş, "Bu araçlarda özellikle yerli üretimi önemsediğimiz için yüzde 42'sinin yerli olduğunu ifade edebiliriz. Şu anda ki bu 68 vagonun bize maliyeti takriben 77.5 milyon Euro artı KDV'yi sisteme dahil ediyoruz. Böylece Hacıosman'dan Yenikapı'ya kadar ve Seyrantepe'ye kadar mekanik ve sistematik olarak çok daha rahat çalışacak" diye konuştu.

"Başlangıcı olan vagonlar 2017 Aralık ayında tamamlanmış olacak"

Teslimatlardan şu anda başlangıcını yaptıklarını belirten Başkan Kadir Topbaş, "Teslimatlarına bu gün başladığımız vagonlar 2017 Aralık ayında hepsi tamamlanmış olacak. Böylece 160 tane vagon bu sistemde çalışır olacak. Bu sistemle 450 bin insan burayı kullanmış olabilecek. Araçların tamamen her birinde yangın testleri yapıldı. En ileri otomasyona sahip olduğunu söylüyorum ve üzerlerinde varış göstergeleri var kaç dakika sonra nerede olacağını gösterecek. Bu sistem İstanbul'da zamanı iyi kullanabilmek için özellikle raylı sistemler, metrolar ve toplu taşıma sistemlerinde bunu önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

"Vagonlar fren yaptığı zaman elektrik üretiyor"

Sürücüsüz vagonların özelliklerini anlatan Başkan Topbaş, "Bu vagonlar fren yaptığı zaman elektrik üretiyor ve diğer fren sistemlerinin elektrik kullanımında ki enerjiyi buradan destekliyor. Bundan dolayı da ayrıca titreşim ve ses minimize edilmiştir. Artık içindeki yolculuk konforu oldukça yüksel hale geldi" ifadelerini kullandı.

"New York, Tokyo, Londra ve Berlin metrolarında bizim kullandığımız teknoloji yok"

Dünya'da metro yapma alanında gecikmişiz diyerek konuşmasına devam eden Başkan Kadir Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü, "Dünyada metro yapımında gecikmişiz ama başka bir şey ise bütün metro sistemlerinin tamamı çok yeni teknoloji ile yapılıyor. Şu anda bizim teknolojide New York, Tokyo, Londra'da, Berlin'de bu ileri teknoloji yok. bizim burada kullandığımız teknolojiler ve vagon kaliteleri ve yenilikleri daha iyi. Çünkü onlar yüz yıl önce yaptılar ve o sistemler eskidi. Bizler o zamanki teknolojiden değil, bu günkü teknolojiden yaptığımız için en modernleri bu şehre yakışır diyoruz"

Yeni Vagonların özellikleri

- Araçlar son teknolojiye uygun Tam Otomatik Sürücüsüz (Sürücü kabini olmaksızın) işletim sistemine sahip.

-Araçlar arasında birbirine geçiş imkanı sağlayan 140 cm genişliğinde ara geçiş yolları olacak olup, bu sayede yolcuların 4 araçtan oluşan bir tren içerisinde homojen dağılımı mümkün olabilecek.

-4 araçlı tren setleri birbirine otomatik olarak bağlanabilecek ve 8 araçlı bir tren seti oluşturacak.

-Trenler yangın tespit alarm sistemi mevcut.

-Tüm Araçlar klimalı olacak.

-Araç önünde sayısal varış göstergeleri mevcut.

-Her bir yolcu kapısı üzerinde LCD aktif güzergah haritaları (LRM) olacaktır. Araçta, geçilen, varılan ve gelecek istasyonlar yol haritası üzerinde gösterilecek. Ayrıca bu yol haritası üzerinde diğer ulaşım sistemlerine aktarma noktalarının gösterimi de bulunacak.

-Her bir araçta yüksek çözünürlüklü toplam 12 adet LED Video ekranlarında yolculuk esnasında bilgilendirme videoları, reklam, haber, promosyon vb. görsel videolar yayınlanabilecek.

-Trenler fren yaptığında enerji geri kazanılarak diğer trenlerin çekiş enerjisine yönlendirilecek.

- Konforlu bir yolculuk için titreşim ve ses izolasyonu olacaktır.

-Yolcular ile kumanda merkezi arasında aktif iletişim sağlanabilecektir.

- Araçlarda, CCTV (Kapalı Devre Televizyon Sistemi) kamera sistemi kurulacak.

Vagonun raylara indirme töreni sonrasında Başkan Kadir Topbaş, çalışanlarla birlikte sahur yaparak, onlarla bol bol sohbet etti.