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İstanbul'da 'Yeditepe huzur' asayiş uygulaması
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İstanbul'da 'Yeditepe huzur' asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde 39 ilçede, 159 noktada, 5 bin polisin katılımıyla Yeditepe huzur asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama çerçevesinde İstanbul'un 39 ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi. 5 bin polisin katılımıyla düzenlenen uygulamada, GBT'si sorgulanan 25 bin 859 kişiden aranan 83'ü yakalandı.

Ekipler, 3 ateşli silah ile 6 kurusıkı tabanca ve 2 kilo 296 gram uyuşturucu ele geçirdi. Uygulamada 527 iş yeri de denetlenerek 29'unun sorumluları hakkında adli ya da idari işlem gerçekleştirildi.

Çalışmalarda kontrol edilen 5 bin 954 araçtan 227'sine ilişkin işlem yapıldı ve sürücülere 134 bin 743 lira para cezası kesildi.

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