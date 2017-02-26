İstanbul'da 'Yeditepe huzur' asayiş uygulaması

Uygulama çerçevesinde İstanbul'un 39 ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi. 5 bin polisin katılımıyla düzenlenen uygulamada, GBT'si sorgulanan 25 bin 859 kişiden aranan 83'ü yakalandı.

Ekipler, 3 ateşli silah ile 6 kurusıkı tabanca ve 2 kilo 296 gram uyuşturucu ele geçirdi. Uygulamada 527 iş yeri de denetlenerek 29'unun sorumluları hakkında adli ya da idari işlem gerçekleştirildi.

Çalışmalarda kontrol edilen 5 bin 954 araçtan 227'sine ilişkin işlem yapıldı ve sürücülere 134 bin 743 lira para cezası kesildi.