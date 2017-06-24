İstanbul'da yasa dışı organ ticareti operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da yasa dışı organ ticaretine yönelik operasyonda, alıcı ve satıcıların da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da yasa dışı organ ticaretine yönelik operasyonda, alıcı ve satıcıların da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, maddi durumu iyi olmayan bazı kişileri ağına düşürüp organlarını para karşılığı çeşitli hastalara naklettiren yasa dışı organ tacirlerini tespit etti. Ekonomik sıkıntılara bağlı olarak sosyal medya hesapları üzerinden organlarını satışa çıkaran kişilerle bunları ağına düşürerek sahte kimlik bilgi ve belgelerle satın alan şebekeyi tespit eden polis, operasyon için düğmeye bastı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin organlarını satan kişileri sahte kimlik kartı çıkartarak alıcının akrabası gibi gösterdiğini ortaya çıkaran polis, 15 Haziran'da özel bir hastaneye düzenlediği operasyonda yasa dışı organ nakli gerçekleştirmek üzere olan 1 böbrek alıcısı ile 1 satıcısını gözaltına aldı.

Devam eden operasyon kapsamında çalışmalarını derinleştiren İstanbul polisi, sosyal medya hesabı üzerinden böbreklerini satan 2 kişi ile bu organları ucuza alıp başka çevrelere sahte belgelerle yüklü bedele nakleden 5 şebeke üyesini ise para transferi yaparken yakaladı.

Yakalanan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(Sadık Kahraman/İHA)