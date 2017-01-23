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İstanbul'da 'yan bakma' tartışması kanlı bitti: 2 ölü
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İstanbul'da 'yan bakma' tartışması kanlı bitti: 2 ölü

Sultangazi'de geçtiğimiz hafta bir müzikholde yaşanan yan bakma tartışmasının tarafları arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Sultangazi'de geçtiğimiz hafta bir müzikholde yaşanan yan bakma tartışmasının tarafları arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Sultangazi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bilgisayar oyunlarının oynandığı bir oyun salonunda meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta eğlenmek için bir müzikhole giden M.B. ile E.S. burada bir kişi ile 'yan bakma' meselesi yüzünden tartıştı. M.B ve E.S.'nin tartıştığı şahıs, akşam saatlerinde iki arkadaşın bulunduğu bilgisayar oyunlarının oynandığı oyun salonuna geldi. Taraflar konuşurken tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada silahını çeken şahıs, M.B. ve E.S.'yi vurdu. İki arkadaş olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı koşarak bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Özel Harekat polisi ile zırhlı araçlarla polis ekipleri sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
(Volkan Kayalar /İHA)


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