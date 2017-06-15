İstanbul'da yağmur sürprizi

İstanbul'un birçok noktasında öğle saatlerinde sağanak halinde yağan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hazırlıksız dışarı çıkan vatandaşlar sırılsıklam oldu.

İstanbul'un birçok noktasında öğle saatlerinde sağanak halinde yağan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hazırlıksız dışarı çıkan vatandaşlar sırılsıklam oldu.

İstanbul'da öğle saatlerinde bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Özellikle Avrupa yakasında etkili olan yağmur nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar kaçarak ıslanmamaya çalıştı. Bazı vatandaşlar üst geçit altlarına saklanarak ıslanmamaya çalıştı. Su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da yağmurdan kaçmayarak ıslanmayı tercih etti.

(Volkan Kayalar - Murat Solak/İHA)