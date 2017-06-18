İstanbul'da yağmur hazırlıksız yakaldı

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. İstanbul'da günlerdir devam eden sağanak yağış bugün de etkisini gösterdi. Akşam üzeri şehrin bir çok ilçesinde etkili olan sağanak vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Vatandaşlar saçak altlarına ve duraklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Bir anda bastıran yağmurda sırılsıklam ıslanan bazı vatandaşlar ise poşetle korunmaya çalıştı. İstanbul trafiğinin de yavaşlamasına neden olan sağanak etkisini göstermeye devam ediyor. (Murat Delice - Caner Sönmez- Hüseyin Coşkun- Ufuk Kıvık / İHA)
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