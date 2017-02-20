İstanbul' da yağmur etkili oldu

İstanbul'da iki gündür etkisini hissettiren güneşli hava, bugün yerini yağmura bıraktı.

İstanbul'da iki gündür etkisini hissettiren güneşli hava, bugün yerini yağmura bıraktı.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle zaman zaman cadde ve sokaklarda su birikintileri de meydana gelirken, İstanbullular'ın yağmur nedeniyle sokağa tedbirli çıktığı görüldü.

(İsmail Coşkun /İHA)