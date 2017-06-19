İstanbul'da yağışlı ve serin hava etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağış ve serin hava etkili oluyor.

İstanbul'da sağanak yağış ve serin hava etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için de İstanbul'a sağanak yağış uyarısı vermişti. Yapılan uyarıların ardından il genelinde yağış bölgesel olarak etkili oluyor. Yağışa, Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerinde vatandaşlar sabah saatlerinde işe giderken yakalandı. Tedbirli vatandaşlar şemsiyelerini kullandı. Havaların serin olması sebebiyle vatandaşlar ince mont ve uzun kollu kıyafetler giydiği görüldü.

(Murat Delice / İHA)