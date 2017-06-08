İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul genelinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İstanbul genelinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip de destek verdi. Bayrampaşa'da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında Maltepe, Başıbüyük, Trafo Caddesi üzerinde bulunan bir apartmana özel tim yardımıyla girildi. Polis helikopterinin de operasyona havadan destek verdiği görüldü.

İstanbul genelinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti suçundan aranması bulunan 50 şahıs hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.

(Oğuzcan Yazar / İHA)