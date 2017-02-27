İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine darbe

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Fatih'te bir eve düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik köpeği 'İmla'nın da katıldığı operasyon kameralara yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Fatih'te bir eve düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik köpeği "İmla"nın da katıldığı operasyon kameralara yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Fatih'te bir adrese düzenlenen baskına narkotik köpeği "İmla" da katıldı. Operasyonda evin çeşitli yerlerine saklanmış satışa hazır 3 kilo 840 gram toz esrar, 585 gram skank isimli uyuşturucu ve paketlenmiş halde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda bir kişiyi gözaltına alan jandarma ekipleri, şahsın yardımı ile baskın anında evde olmayan uyuşturucu taciri A.A.'ya ulaştı. Gözaltına alınan kişiye A.A.'yı aratan ekipler, acil eve gelmesini istedi. Arkadaşının çağrısı üzerine eve gelen A.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

