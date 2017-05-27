İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Silivri'de, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Zanlının saksıda uyuşturucu yetiştirdiği saksılara polis tarafından el konuldu.

İstanbul Silivri'de, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Zanlının saksıda uyuşturucu yetiştirdiği saksılara polis tarafından el konuldu.

Alınan bilgilere göre, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, Alibey Mahallesi'ndeki bir evin çatı katında uyuşturucu imal edildiği ihbarı üzerine eve operasyon düzenledi. 23 Mayıs tarihinde yapılan baskında, evde 1 kilo 338 gram esrar, uyuşturucu imalatında kullanıldığı düşünülen spot ışık ve uyuşturucunun yetiştirildiği saksılar ele geçirildi. Silivri polisi, evi kiralayan Ç.Ö. adlı uyuşturucu tacirini gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "adli kontrol" hükümlerince serbest bırakıldı.

(Sadık Kahraman/İHA)