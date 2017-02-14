14.02.2017 12:07 İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Esenler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo esrar ele geçirilirken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Esenler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo esrar ele geçirilirken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalar sonucunda Esenler'de bulunan bazı adreslerde uyuşturucu bulundurulduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri tespit edilen adreslere baskın düzenledi. Yapılan baskında G.S. (44) ve Makedonya uyruklu K.S. (34) isimli kadın şahıslar yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ise 5 kilo esrar ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Tugay Saday / İHA)

