İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul polisi tarafından 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul polisi tarafından 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu ilçesindeki Hacıhüsrev, Cinderesi ve Dolapdere mahallelerinde 'torbacı' diye tabir edilen, okul önlerinde uyuşturucu pazarlayan satıcılara yönelik operasyon düzenledi. Öğle saatlerinde özel harekat ve çevik kuvvet polisi ile havadan helikopterin de destek verdiği operasyonda şok baskın yapan narkotik polisi, sokak satıcıları oldukları ileri sürülen zanlıları etkisiz hale getirip yere yatırdı. 'Eros' adlı polis köpeğinin de yer aldığı operasyonlarda yapılan aramada çok sayıda esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polisin şok baskınlarında 17 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilirken 1 iş yerinin de mühürlendiği öğrenildi.

(Sadık Kahraman - Ufuk Kıvık/İHA)