İstanbul'da ünlü restoranda silahlı saldırı!

İstanbul'da Anadolu Hisarı'ndaki ünlü bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İddialara göre, saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, 12 yıl önce babasını öldüren kişiyle söz konusu restoranda karşılaşan saldırgan ateş açtı, şahsı vurdu.

Saldırıda bazı vatandaşların da yaralandığı iddia ediliyor.

Yaralılardan ikisi özel bir hastanede tedavi altına alınırken, saldırıya uğrayan şahsın Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybettiği belirtiliyor.