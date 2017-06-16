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İstanbul'da uluslararası kaçakçılık şebekesi çökertildi
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İstanbul'da uluslararası kaçakçılık şebekesi çökertildi

Terör örgütü DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin firari üyelerinin de aralarında olduğu suç çevrelerine pasaport düzenleyen uluslararası göçmen kaçakçılığı şebekesi, polisin düzenlediği operasyon ile çökertildi.

Terör örgütü DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin firari üyelerinin de aralarında olduğu suç çevrelerine pasaport düzenleyen uluslararası göçmen kaçakçılığı şebekesi, polisin düzenlediği operasyon ile çökertildi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerin en önemli sahte pasaport ve göçmen kaçakçılığı operasyonuna imza attı. Evrakta sahtecilik yapıp pasaport ve belge üreterek, kaçak göçmenleri yurt dışına kaçıran uluslararası bir şebekeyi belirleyen polis, teknik ve fiziki takip çalışma başlattı.

ÇEŞİTLİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE VE KAÇAK GÖÇMENLERE AVRUPA'YA GEÇİŞ SAĞLANMIŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, şebekenin kaçak göçmenlere, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerinin firardaki üyeleri ile Suriye, Irak ve Afganistan gibi savaş bölgelerinden Türkiye'ye giren yabancılara belge hazırlayıp, bu kaçaklara Avrupa'dan İsrail'e kadar pek çok ülkeye geçiş sağladığı tespit edildi.
Şebekenin, Avrupa'ya kaçacak olanlara pasaport, Avrupa ülkesine ait çipli kimlik belgesi, uçak bileti sahte oturma izni dahi oluşturdukları anlaşıldı. Şebekenin bunu yaparken farklı yöntemler izlediği tespit edildi. Çalışmalarda 6 şüphelinin kimliğine ulaşıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı. İstanbul merkezli 9 adreste düzenlenen baskında aralarında, İran, Irak ve Suriye vatandaşlarının da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında çete elebaşı Omer A.H.'nin de yer aldığı belirtildi.

INTERPOL'DE 46 PASAPORT İLE 34 KİMLİK KARTI ÜZERİNDE ÇALINTI BİLDİRİMİ BULUNUYOR
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele polisince yapılan çalışmalarda, 40 farklı ülkeye ait 145 pasaport ve 125 kimlik kartı, sahte silikon mühür, 24 adet Türk pasaportu ve pasaport yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Polisin düzenlediği operasyonlarda yakalanan zanlıların ev ve işyerlerinde ele geçirilen pasaportlardan 46'sının, kimlik kartlarının ise 34'ünün Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) çalıntı bildirimi yaptığı belirlendi. Gözaltına alına şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SAHTE PASAPORTUN BEDELİ 10 BİN DOLAR
Şebeke üyelerinin, çalıntı veya kayıp pasaport ve kartlardaki kişilerle müşterilerini eşleştirip, belgelerdeki fotoğraflara benzeyen kişilere ait kartı ve pasaportu düzenlediği ortaya çıktı. Çetenin, kimlik kartlarındaki çiplerde dahi değişiklik yaptığı iddia edildi. Bir kişiye sahte kimlik kazandırmanın bedelinin ise 10 bin dolar olduğu kaydedildi.

ŞEBEKENİN MÜŞTERİLERİ ARASINDA TERÖR ÖRGÜTLERİ DE VAR
Çetenin göçmen kaçakçılarına kazandırılan sahte belge piyasasının önemli kısmını elinde tuttuğunu belirleyen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şebeke üyelerinin terör örgütü DEAŞ, FETÖ ve PKK üyelerine, cinayet ve benzeri suçlardan aranan zanlılara dahi kimlik ve kaçak belge temin ettiğini tespit etti. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, çeteden sahte belge alan şüphelilerle ilgili emniyetin farklı birimlerinin de çalışma yürüteceği öğrenildi.
(Sadık Kahraman/İHA)

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