İstanbul'da ulaşıma yüzde 50 bayram indirimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamayla, İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, Taksim-Kabataş füniküleri ve şehir hatları vapurları ile İstanbul Otobüs A.Ş. ve özel halk otobüslerinin Ramazan Bayramı'nda yüzde 50 indirimli hizmet vereceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamayla, İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, Taksim-Kabataş füniküleri ve şehir hatları vapurları ile İstanbul Otobüs A.Ş. ve özel halk otobüslerinin Ramazan Bayramı'nda yüzde 50 indirimli hizmet vereceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı tedbirleri ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, Taksim-Kabataş füniküleri ve şehir hatları vapurları ile İstanbul Otobüs A.Ş. ve özel halk otobüsleri % 50 indirimli hizmet verecek. Vatandaşlar her türlü şikayetlerinin çözümü için Beyaz Masa 153'ü ve 0538 095 20 23 numaralı WhatsApp hattını arayabilecekler. Arefe ve Bayram günlerinde artacak yolcu yoğunluğuna paralel olarak otobüs sefer sayısı artırılacak ve hizmetlerin aksamaması, normal ve ek seferlerin düzenli olarak yapılması için gereken bütün tedbirler alınacak.

Bayramın üç günü boyunca metro, hafif metro ve tramvay seferleri, öğleden önce seyrek, öğleden sonraları ise sıklaştırılarak gerçekleşecek.

İSKİ; Tüm İstanbul'da tam kapasiteyle su verecek. Olabilecek su arızası ve kanal tıkanmasıyla ilgili tüm tedbirleri alan İSKİ, nöbetçi ekip sayısını da artıracak.

Mezarlıklar Müdürlüğü; normal mesai saatinden önce mezarlıklar ziyarete açılacak. Bayram süresince mezarlıklarda kontrol yapacak ekipler oluşturularak halkın ziyaretlerini rahat yapabilmesi için gerekli tedbirler alınacak. Mezarlıklar Müdürlüğü, Bayram süresince de cenaze işlemlerini aksatmadan devam ettirecek.

Ramazan Bayramı süresince şikayetlerin değerlendirileceği merkezler:

ACİL YARDIM: 112

İtfaiye: 110

İSKİ Genel Müdürlüğü: 185

Elektrik arıza: 186

İGDAŞ: 187 " denildi.

