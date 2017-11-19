19.11.2017 14:48 İstanbul'da üç meydanın adı değişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Küçükçekmece, Ümraniye ve Sultangazi'de bulunan üç meydanın ismini değiştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Küçükçekmece, Ümraniye ve Sultangazi'de bulunan üç meydanın ismini değiştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece, Ümraniye ve Sultangazi belediyelerinin isteği üzerine ilçelerde bulunan üç meydanın isminin değiştirilmesine karar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşülen talepler doğrultusunda ilçedeki üç meydana yeni isimler verildi. Karar sonrası Ümraniye'deki Ümraniye Meydanı'nın adı "15 Temmuz Şehitler Meydanı", Küçükçekmece'de bulunan Halkalı Meydanı'nın adı "15 Temmuz Şeref Meydanı", Sultangazi'deki Uğur Mumcu Mahallesi'nde yer alan Merkez Camii önündeki alanın adı ise "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı" oldu.



