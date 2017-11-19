19.11.2017 08:50 İstanbul'da üç ayrı kaza: 4 yaralı

İstanbul'da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İstanbul'da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 22.00 sıralarında E-5 karayolu Hadımköy Metrobüs Durağı yakında Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüj üzerinde bulunan direğe çarptı. Direğe saplanan otomobili gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şoför mahallinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.



TEM'DE KAZA: 1 YARALI

Kaza, saat 05.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen Bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 26 E 0963 plakalı tır yolda arıza yaptığı için emniyet şeridine çekerek beklemeye başladı. 34 KR 5439 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde bekleyen tırın 67 TU 199 plakalı dorsesine arkadan çarparak yola savruldu. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise yol üzerinde dubalarla kontrolü sağlamaya çalıştı. Ekiplerin dubalarla yaptığı uyarıları dikkate almayarak emniyet şeridine giren Suat Topaç idaresindeki 34 KS 7488 plakalı VIP minibüs tıra çarptı. Kazada son anda kurtulan polis ekipleri, sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yaralı sürücü sıkıştığı şoför mahallinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametine bir süre kapatılan yol, ekiplerin çalışmaları ve araçların olay yerinden çekilmesinin ardından tekrar normale döndü.



FATİH'TE ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

Fatih Millet caddesi üzerinde meydana gelen kazada ise sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 FVB 0586 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 RU 9139 plakalı araca, o otomobil de önünde seyreden 34 AL 0586 plakalı araca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan ve kaza sonrası yaralanan engelli vatandaş, araçtan çıkartılarak ambulansa konuldu. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralanan engelli vatandaş, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.



