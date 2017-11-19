Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İstanbul'da üç ayrı kaza: 4 yaralı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İstanbul'da üç ayrı kaza: 4 yaralı

İstanbul'da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İlk kaza, saat 22.00 sıralarında E-5 karayolu Hadımköy Metrobüs Durağı yakında Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüj üzerinde bulunan direğe çarptı. Direğe saplanan otomobili gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şoför mahallinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.

TEM'DE KAZA: 1 YARALI
Kaza, saat 05.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen Bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 26 E 0963 plakalı tır yolda arıza yaptığı için emniyet şeridine çekerek beklemeye başladı. 34 KR 5439 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde bekleyen tırın 67 TU 199 plakalı dorsesine arkadan çarparak yola savruldu. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise yol üzerinde dubalarla kontrolü sağlamaya çalıştı. Ekiplerin dubalarla yaptığı uyarıları dikkate almayarak emniyet şeridine giren Suat Topaç idaresindeki 34 KS 7488 plakalı VIP minibüs tıra çarptı. Kazada son anda kurtulan polis ekipleri, sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yaralı sürücü sıkıştığı şoför mahallinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametine bir süre kapatılan yol, ekiplerin çalışmaları ve araçların olay yerinden çekilmesinin ardından tekrar normale döndü.

FATİH'TE ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI
Fatih Millet caddesi üzerinde meydana gelen kazada ise sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 FVB 0586 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 RU 9139 plakalı araca, o otomobil de önünde seyreden 34 AL 0586 plakalı araca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan ve kaza sonrası yaralanan engelli vatandaş, araçtan çıkartılarak ambulansa konuldu. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralanan engelli vatandaş, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Traktör uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
İstanbul'da üç ayrı kaza: 4 yaralı
'Kalk Gidelim' dizisinin galası Bodrum'da yaptı
'Hat-trick yaptığım için mutlu ve heyecanlıyım'
'Biz de şampiyonluğa oynuyoruz'
Durdurulan minibüsten 55 kilo eroin çıktı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Arap general: İsrail kardeş ülke Amerika ise...
Arap general: İsrail kardeş ülke Amerika ise...
Merkez Bankası'ndan flaş döviz hamlesi!
Merkez Bankası'ndan flaş döviz hamlesi!
Bu meyveye ismini verdi ama...
Bu meyveye ismini verdi ama...
Erdoğan'dan NATO'ya: Bazı yanlışları sadece aptallar değil, alçaklar yapar
Erdoğan'dan NATO'ya: Bazı yanlışları sadece aptallar değil, alçaklar yapar
Başakşehir Galatasaray'ı dağıttı! 5-1
Başakşehir Galatasaray'ı dağıttı! 5-1
Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti
Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Traktör uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Traktör uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
İstanbul'da üç ayrı kaza: 4 yaralı
İstanbul'da üç ayrı kaza: 4 yaralı
'Kalk Gidelim' dizisinin galası Bodrum'da yaptı
'Kalk Gidelim' dizisinin galası Bodrum'da yaptı
'Hat-trick yaptığım için mutlu ve heyecanlıyım'
'Hat-trick yaptığım için mutlu ve heyecanlıyım'
'Biz de şampiyonluğa oynuyoruz'
'Biz de şampiyonluğa oynuyoruz'
Durdurulan minibüsten 55 kilo eroin çıktı
Durdurulan minibüsten 55 kilo eroin çıktı
'Hak edilmiş bir galibiyet oldu'
'Hak edilmiş bir galibiyet oldu'
'Başakşehir 5-1 kazanabilecek oyun oynamadı'
'Başakşehir 5-1 kazanabilecek oyun oynamadı'
İstanbul'da PKK'ya yardım ve yataklık eden 6 kişi tutuklandı
İstanbul'da PKK'ya yardım ve yataklık eden 6 kişi tutuklandı
'Türkiye'de 2 iyi takım varsa birisi Başakşehirdir'
'Türkiye'de 2 iyi takım varsa birisi Başakşehirdir'
İşte film gibi Naim Süleymanoğlu'nun kaçırılışının hikayesi
İşte film gibi Naim Süleymanoğlu'nun kaçırılışının hikayesi
Tudor'un büyüklere karşı galibiyeti yok
Tudor'un büyüklere karşı galibiyeti yok

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English