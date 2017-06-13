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'İstanbul'da turist sayısında artış var'
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'İstanbul'da turist sayısında artış var'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, 'Turist sayısında çok güçlü bir şekilde artış şu anda devam ediyor' dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, "Turist sayısında çok güçlü bir şekilde artış şu anda devam ediyor" dedi.
Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek ShoppingFest'in basın toplantısı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar'ın katılımıyla İTO binasında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Topbaş, iyi sonuçlar almak için kurumsal taassupların bırakılması gerektiğini söyledi.
1-16 Temmuz tarihlerinde 9 farklı AVM'de gerçekleştirelecek olan ShoppingFest'te 200'e yakın yerli ve yabancı tasarımcı yer alacak. 15'e yakın sergiler açılacak. 150 civarında atölye ve sohbet programları olacak ve 30'u aşkın da müzik ve dans performansı sergilenecek. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İTO Başkanı İbrahim Çağlar, "2011 yılından itibaren devam eden bir organizasyonumuz olan Shopping Fest küresel bir marka haline gelmiş durumda. Bunu daha nasıl güçlendiririz peşinde de çalışmalarımız devam ediyor. Tabi İBB'nin bu çalışmalarımıza verdiği destek için de sayın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Shopping Fest organizasyonun artık İstanbul'da çok güçlü bir hale geldiğini dile getiren Çağlar, "İstanbul'a gelen insanlar sadece alışveriş değil, İstanbul'un kültürünü, sanatını da görmek için geliyorlar. Biz bu sene Design Konsept diye sanat ve tasarım etkinliklerini de alışveriş ortaya çıkaracağız. Burada farklı tasarımlar olacak tasarımcılar gelecek. Bunların arasında yarışma da olacak. Tescilli Markalar Derneğimiz ödül verecek. Önümüzdeki seneler farklı konseptler olabilir" diye konuştu. Çağlar, tüm etkinliklerin farklı 9 AVM'de yer alacağını belirterek şu bilgiler verdi: "200'e yakın yerli ve yabancı tasarımcı, 15'e yakın sergiler açılacak. 150 civarında atölye ve sohbet programları olacak ve 30'u aşkın da müzik ve dans performansı da yine bu 16 gün boyunca Shopping Fest'te yapacağımız etkinlikler arasında devam edecek".
Toplantıda konuşan İBB Başkanı Kadir Topbaş ise "Bu güzel şehirde bu kadim medeniyet beşiğinde birlikteyiz. Shopping Fest'in bu yıl yedincisini yapmaktayız.Her geçen yıl biraz daha gelişmekte ve kabul edilmekte. 2016 yılı maalesef bizim için sıkıntılı bir yıl oldu. Hem İstanbul hem de Türkiye için bunu biliyoruz. Ama çok kısa zamanda toplarlanan şehir ve ülkeyiz. Bunu milletçe başardık. Brüksel Havalimanı daha tam kapasiteyle çalışır duruma gelmedi. Çabucak toparlandık ve bu bizim milletçe olan dayanışmamız, gücümüz ve güvenimizden kaynaklanıyor" dedi.
Tüm dünyanın dikkatin artık İstanbul'da olduğunu dile getiren Topbaş, "Biz İstanbul'un bir odak şehir olmasını istiyoruz. Öyle bir şehir ki düşünün dünya insanlarının yüreği atacak 'Ah o şehirde bir olabilsem, o şehirde birkaç gün geçirebilsem, işim orada olsun' diye bu şehir buna layık esasen. Yöneticiler olarak hepimizin bu konuda hep beraberce destek verdiğimiz zaman bu kent en kısa zamanda bunu kavrayacaktır. Bunu kalıcı hale getirmek gerekiyor, sürdürülebilir hale gelmesi gerekiyor" diye konuştu.

"KURUMSAL TAASSUPLARI BIRAKMALIYIZ"
Başkan Topbaş, iyi sonuçlar alabilmek için kurumsal taassupları bırakarak birlik olunması çağrısında bulundu. Topbaş, "Ne zaman bir araya gelirsek o zaman sonuçlarını görebiliyoruz. Yani kurumsal taassupları bırakıp kuvvetleri birleştirdiğimiz zaman sonuçları da çok etkin olmakta bunu yaşayarak gördük" şeklinde konuştu.

"TURİST SAYISINDA ARTIŞ VAR"
Toplantının soru cevap bölümünde açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Çağlar turist sayısında artış olduğunu belirterek "Turist sayısında çok güçlü bir şekilde artış şuanda devam ediyor. Rakamlarımız gerçekten çok iyi o yüzden bu sene kuvvetli bir artış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
(Ali Canberk Özbuğutu - Fatih Gavuz / İHA)

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