07.01.2017 11:39 İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle tüm vapur seferlerini iptal etti. Şehir Hatları, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle tüm vapur seferlerini iptal etti.

Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı vapur seferlerini de durdurdu. Yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken motor seferlerinin yolcu taşımaya devam ettiği görüldü.



"BU SEFERLER KONTROLLÜ OLARAK YAPILIYOR"

Hava şartlarına bağlı olarak seferleri durdurabileceklerini ifade eden Terminal Amiri Ömer Faruk Çelikçi, "Seferler şuan için iptal, Üsküdar-Beşiktaş yolcu motorları olarak şu anda seferlerimize devam ediyoruz. Bu seferler kontrollü olarak yapılıyor. Eğer hava şartları kötü giderse seferlerimizi iptal edebiliyoruz. Şu anda görüş yaklaşık olarak 500 metrenin üzerinde bu da bizim yeterli oluyor zaten gemilerimiz son derece donanımlı, kaptanlarımız da bu konuda tecrübeli. Şu an için seferlerimiz aksatılmadan devam ediyor, ilerleyen saatlerde ne olacağını şu anda bizde bilmiyoruz" dedi.

(Cenk İşver - Metin Başar / İHA)

