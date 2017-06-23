İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle şehir dışına çıkmak isteyenler trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti yoğunluğu şimdiden başladı.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle şehir dışına çıkmak isteyenler trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti yoğunluğu şimdiden başladı. Ramazan Bayramı nedeniyle erkenden yola çıkan sürücüler trafiğin oluşmasına neden oldu. Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik yoğunluğu kendini hissettirmeye başladı. Tatil için İstanbul'da kalan vatandaşlar, "İnşallah giderler. Trafik rahatlar" dedi. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.
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