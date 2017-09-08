08.09.2017 20:53 İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yarın saat 20.00'de Fenerbahçe A.Ş.-Medipol Başakşehir FK takımları arasında oynanacak olan İlhan CAVCAV Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yarın saat 20.00'de Fenerbahçe A.Ş.-Medipol Başakşehir FK takımları arasında oynanacak olan İlhan CAVCAV Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yarın saat 20.00'de Fenerbahçe A.Ş. - Medipol Başakşehir FK takımları arasında oynanacak olan İlhan CAVCAV Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar saat 17.00'den itibaren trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım), Kördere Sokak



