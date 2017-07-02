İstanbul'da terör operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul Sultangazi'de patlayıcı madde olduğu ihbarı üzerine polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, çok sayıda malzemeye konulurken 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Sultangazi'de patlayıcı madde olduğu ihbarı üzerine polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, çok sayıda malzemeye konulurken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 106. Sokak'ta bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. 5 katlı binanın bodrum katındaki mermer atölyesi ve giriş katındaki yazıhanesine yapılan operasyonda özel harekat polisleri çevre güvenliğini sağlarken, terör ekipleri, bomba imha ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri patlayıcı madde olduğu iddia edilen iş yerinde arama yaptı. İş yerinde ve sokak üzerindeki çöplerde yapılan aramalarda çok sayıda malzemeye el konuldu. El konulan malzemeler delil torbalarına doldurularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında üç kişi gözaltına alındı.

(Mehmet Altunışık/İHA)