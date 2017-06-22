İstanbul'da tehlikeli ve ilginç yolculuklar kamerada
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde motosiklet ile seyir eden sürücülerin tehlikeli bir o kadar da ilginç yolculukları kameralara yansıdı.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde motosiklet ile seyir eden sürücülerin tehlikeli bir o kadar da ilginç yolculukları kameralara yansıdı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde tehlikeli, bir o kadar da ilginç yolcuklar kameraya yansıdı. Ataşehir'de kaydedilen görüntüde, yan yana giden iki motosikletliden biri diğerinin motosikletine ayağını koyarak seyir ediyor. Zeytinburnu'nda kayda alınan diğer bir görüntüde de bir sürücü, motosikleti bozulan arkadaşının motosikletini kumaş parçası bağlayarak cadde üzerinde çekiyor. Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda çekilen görüntüde ise, motosikletinin arkasına yatak koyan adam ilginç bir o kadar da tehlike bir şekilde ilerliyor. Son olarak ise Büyükçekmece yolunda seyir eden bir aracın camına sıkıştırılan çocuk ayakkabısı ilginç bir görüntü oluşturdu. (Doğan Can Cesur/İHA)
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