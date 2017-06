İstanbul'da tehlikeli mezuniyet kutlaması

Beşiktaş'ta özel bir lisenin öğrencileri, mezuniyetlerini lüks araç konvoyu eşliğinde kutladı. Araçların camlarına çıkarak sahil yolunda tur atan gençler, hem çevreye torpil attı hem de 'drift' yaparak trafiği tehlikeye düşürdü.

Beşiktaş Ulus'taki bir özel okulun liseli son sınıf öğrencilerinin lüks araçlarla konvoy halinde trafiğe çıkarak mezuniyetlerini kutlaması, renkli ama bir o kadar da tehlikeli görüntülere sahne oldu. Ellerinde mezun oldukları okulun bayraklarıyla araçların camlarına çıkarak sahil yolunda tur atan gençler, şarkı ve marşlarla doyasıya eğlendi. Sahil boyunca lüks cip ve otomobillerle tur atan gençlerin, tehlikeye aldırış etmemeleri dikkat çekti. Yoldan geçen vatandaşlar da gençlerin tehlikeli mezuniyet sevincini izlerken şaşkınlık yaşadı.



SEYİR HALİNDEYKEN TORPİL ATIP DRİFT YAPTILAR

Sahil boyunca kutlamaya devam eden gençler, eğlencenin dozunu bir süre sonra kaçırdı. Yolda seyreden araçlar ve kaldırımda insanlar yürüdüğü esnada gençlerin çevreye torpil atması vatandaşları korkuttu. Defalarca torpil atarak patlatan gençler, drift de yaparak trafiği çok kez tehlikeye düşürdü. Camdan sarkan bazı gençler ise seyir halinde özçekim yapması yürekleri ağza getirdi. Kaydedilen görüntülerde camlardan sarkan gençler etrafa torpil atıyor.Bazı gençler ise araçlarıyla drift yapıyor. Bu sırada bir halk otobüsünü sollamaya çalışan gençlerden biri trafikte tehlikeli anlar yaşanmasına neden oluyor.



İHBAR GELİNCE POLİS KONVOYU DURDURDU

Bir süre sonra gelen ihbar üzerine konvoydaki 2 araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Torpilin atıldığı araçları araştıran polis, herhangi bir bulguya rastlamayınca gençleri uyardı. Liselilerin, trafik polislerini aldırmadan yoluna devam etmeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Turlarını tamamlayan gençler daha sonra okullarının yakınlarında su tabancaları ile birbirine su sıktı.



"ULUS'TAN KONVOYLA GELDİK, KUTLAMA YAPIYORUZ"

Mezuniyet konvoyu olduğunu ifade eden liseli genç, "Araçlarla konvoy halinde çıktık. Önce marşlarımızı söyledik sonra da okulumuza döneceğiz. Mutluyuz, her şeyden önce bize bu anı yaşatabilen öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ederiz" dedi. Konvoydaki bir başka genç de, "Çok üzgünüm, mezun oluyoruz. 13 yıldır aynı okuldayım, sırada üniversite var" ifadelerini kullanırken, başka bir mezun genç ise, "Mezun oluyoruz, çok mutluyuz. Sonunda 12 senelik lise hayatımızın sonuna geldim. Şu an dünyanın en mutlu insanlarından biriyim. Kanada'da üniversiteye başlayacağım. Ulus'tan konvoyla geldik, kutlama yapıyoruz" diye konuştu.

