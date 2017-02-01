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İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 1 Şubat çarşamba İSKİ su kesintisi
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İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 1 Şubat çarşamba İSKİ su kesintisi

İstanbul'da çeşitli noktalarda su kesintisi uygulaması yapılacaktır. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre elektrik enerjisi ve terfi arızasından kaynaklanan su kesintisinden dolayı kentin çeşitli bölgelerine su tedariğinde aksamalar yaşanacaktır. Sular ne zaman gelecek sorularının cevabı ve detaylar haberimizde.

İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti yapılacak olan yerler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kesintinin gerekçesi, kesintinin başlama ve bitiş saati ile kesintiden etkilenecek olan bölgeler hakkında detaylı açıklama yapılmıştır.

1 Şubat Çarşamba günü yapılacak olan su kesintisinin gerekçesi olarak elektrik enerjisi problemi ile terfi arızası gösterilmektedir. Abonelerin kesinti programına bakarak detaylı bilgi alacağı ifade edilmektedir.

İstanbul'da su kesintisinden etkilenecek olan yerler Ataşehir, Maltepe ve Ümraniye olarak açıklanmıştır. Kesinti hakkındaki diğer bilgileri almak için aşağıda yer alan programa bakmak yeterli olacaktır.

1 Şubat 2017 Çarşamba İstanbul Su Kesintisi Programı

İlçe: ATAŞEHİR, Etkilenen Mahalleler : MEVLANA MAH,İNÖNÜ MAH,KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH,YENİ CAMLICA MAH,YENİŞEHİR MAH,MİMAR SİNAN MAH,İÇERENKÖY MAH,ATAŞEHİR FERHATPAŞA MAH,ATAŞEHİR ATATÜRK MAH,KAYIŞDAĞI MAH, Açıklama: ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ, Başlama Tarihi: 31.1.2017 – 11:37, Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 01.02.2017 tarihinde saat 12:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: ATAŞEHİR, Etkilenen Mahalleler: İNÖNÜ MAH,İÇERENKÖY MAH,YENİŞEHİR MAH,YENİ CAMLICA MAH,KAYIŞDAĞI MAH,ATAŞEHİR FERHATPAŞA MAH,ATAŞEHİR ATATÜRK MAH,MİMAR SİNAN MAH,MEVLANA MAH,KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH, Açıklama: TERFİ ARIZASI, Başlama Tarihi: 1.2.2017 – 02:28, Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 01.02.2017 tarihinde saat 12:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: MALTEPE, Etkilenen Mahalleler: FINDIKLI MAH, Açıklama: ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ, Başlama Tarihi: 31.1.2017 – 11:37, Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 01.02.2017 tarihinde saat 12:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: ÜMRANİYE, Etkilenen Mahalleler:PARSELLER MAH,TATLISU MAH,MEHMET AKİF MAH,NECİP FAZIL MAH,TEPEÜSTÜ MAH,ÇAMLIK MAH,ŞERİFALİ MAH,YUKARI DUDULLU MAH,ÇAKMAK MAH,MADENLER MAH,AŞAĞI DUDULLU MAH,CEMİL MERİÇ MAH,ADEM YAVUZ MAH,ALTINŞEHİR MAH,DUDULLU OSB,FATİH SULTAN MEHMET MAH,IHLAMURKUYU MAH,ESENKENT MAH,ESENŞEHİR MAH, Açıklama: ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ, Başlama Tarihi:31.1.2017 – 11:37, Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 01.02.2017 tarihinde saat 12:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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