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İstanbul'da soyguncular polisle çatıştı: 4 yaralı
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İstanbul'da soyguncular polisle çatıştı: 4 yaralı

Sancaktepe'de sigara aracını soymaya kalkışan şahıslar, polisle çatıştı. Çatışmada 4'ü yaralı olmak üzere 5 soyguncu yakalandı.

Sancaktepe'de sigara aracını soymaya kalkışan şahıslar, polisle çatıştı. Çatışmada 4'ü yaralı olmak üzere 5 soyguncu yakalandı.
Sancaktepe Sarıgazi'de polis ile soyguncular arasında çıkan çatışmada 4 soyguncu yaralı olarak ele geçirildi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 18 Mart 2017'de Ataşehir ilçesinde soyguna karışarak Adil Bozdemir'i öldürerek kaçan soyguncuları takibe alan polis ekipleri, aynı şahısların Sancaktepe Sarıgazi'de sigara aracını soyacağını belirledi. Bölgede önlem alan polis ekipleri şahısların sigara aracını soymaya kalktığı esnada operasyon yaptı. Polislerin geldiğini gören soyguncular daha önceki soygunda kullandıkları panelvan araçla kaçmaya başladılar. Şahıslarla polis arasında yaşanan çatışma sonucunda yaralanan şahısların aracı kaza yaptı. Olayda 4 soyguncu yaralı, 1 soyguncu ise sağ olarak ele geçirildi. Hastaneye kaldırılan soygunculardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralı soyguncular çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olay yeri güvenlik çemberine alındı. Olay yerinde çok sayıda kovan bulunurken olay gören bir vatandaş, "Polisin takip ettiği şahıslarmış, sigara aracını soymaya kalkın polis harekete geçti. Çatışma çıktı. Soyguncular kaçınca polis ateş etti. 4 kişi vurulmuş" dedi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Öte yandan, yakalanan soyguncular 18 Mart 2017 tarihinde Ataşehir'de bir kuyumcuyu soymuş bu sırada kuyumcu Adil Bozdemir hayatını kaybetmişti. Soygun anında yaşanan arbede ve şahısların kaçması güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.
(Mustafa Bakırhan / İHA)

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