İstanbul'da sis hava trafiğini vurdu

İstanbul'da etkili olan yoğun sis hava yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. THY, Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlarını sis etkisini kaybedene kadar durdururken Atatürk Havalimanında da uçuşlarda gecikmeler meydana geldi. THY'nin toplam 50 seferini sis nedeniyle iptal ettiği kaydedildi.
İstanbul'da etkili olan yoğun sis hava yolu ulaşımını olumsuz etkiledi. THY, Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlarını sis etkisini kaybedene kadar durdururken Atatürk Havalimanında da uçuşlarda gecikmeler meydana geldi. THY'nin toplam 50 seferini sis nedeniyle iptal ettiği kaydedildi. İstanbul'da etkili olan sis hava ulaşımını da vurdu. Uçaklarda iptaller ve yönlendirmeler olurken Türk Hava Yolları (THY), İstanbul hava sahasında görülen yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkış seferlerinin 1 Mart 2017 tarihi 07.00 saati itibariyle durdurulduğunu duyurdu. Havada tur atan uçaklardan bazıları yakıt kritiğine girerken THY, hava koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak seferlerin yeniden aktif hale geleceğini belirtti. THY, Sabiha Gökçen Havalimanından karşılıklı olmak üzere toplam 50, Pegasus Havayolları ise 34 seferini iptal etti. Atatürk Havalimanı'nda da uçaklarda gecikmeler meydana geldi. (Tuncer Cengiz/İHA)
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