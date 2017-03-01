İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor

İstanbul'da sis akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü.
İstanbul'da sis akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. İstanbul'da sis etkili olmaya devam ediyor. Deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkileyen sis, akşam saatlerinde İstanbul sahillerinde etkisini arttırdı. Bakırköy'de deniz otobüsleri seferleri iptal olurken, görüş mesafesi de iyice düştü. Sahil yolunda ilerleyen araç sürücüleri adeta sis bulutu içerisinde kaybolurken, vatandaşlar da sahildeki manzaranın tadını çıkardı. (Volkan Kayalar /İHA)
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