İstanbul'da sinir krizi geçiren baba dehşet saçtı

İstanbul Esenyurt'ta sinir krizi geçiren bir baba karısını ve küçük oğlunu yanına alarak 8 katlı bir binanın çatısına çıktı. Yanında birçok tüp, elinde de döner bıçağı olan baba karısını ve oğlunu aşağıya atmakla tehdit ederek dehşet saçtı. Çocuğunun canını hiçe sayan babaya vatandaşlar tepki gösterdi.

İstanbul Esenyurt'ta sinir krizi geçiren bir baba karısını ve küçük oğlunu yanına alarak 8 katlı bir binanın çatısına çıktı. Yanında birçok tüp, elinde de döner bıçağı olan baba karısını ve oğlunu aşağıya atmakla tehdit ederek dehşet saçtı. Çocuğunun canını hiçe sayan babaya vatandaşlar tepki gösterdi.

Esenyurt Pınar Mahallesi 1341 Sokak'ta sabah saatlerinde sinir krizi geçiren Mesut H. isimli bir adam 8 katlı bir binanın çatısına çıktı. İntihar girişimde bulunan adam karısını ve yaklaşık 4 yaşındaki oğlunu da yanına aldı. Elinde döner bıçağı olan ve yanında 4- 5 tane tüp olan baba karısı ile oğlunu 8. kattan aşağı atmakla tehdit etti. Tüplerden bazılarını yakan baba etrafa dehşet saçarken vatandaşlar da korku dolu gözlerle yaşananları izledi. Çocuğunun canını hiçe sayan babayı ikna etmeye çalışan vatandaşlar bir taraftan da itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dehşet saçan babanın karısını ve çocuğunu atma ihtimaline karşı branda açtı. Polis ekipleri ise çatıya çıkarak babayı karısını ve çocuğunu bırakması kendisinin de çatıdan inmesi için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren çabaların ardından müzakereci polisler babayı ikna ederek çatıdan indirdi. Çocuğunun canını hiçe sayan baba Kıraç Polis Merkezine götürülerek gözaltına alındı.

Öte yandan, Mesut H.'nin işsiz olduğu, maddi sıkıntılar yaşadığı ve daha öncede intihar girişimde bulunduğu öğrenildi. Komşular ise Mesut H.'nin daha önce bir çocuğunun çatıdan düşerek hayatını kaybettiğini iddia etti.

(Alper Korkmaz/İHA)