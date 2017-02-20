İstanbul'da silahlı saldırı: 5 yaralı

Fatih'te bir kahvehanede oturan gruba yönelik silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
Fatih'te bir kahvehanede oturan gruba yönelik silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Ömer Çavuş Mahallesinde bulunan bir kahvehaneye motosikletle gelen iki kişi, burada oturan gruba silahlı saldırı düzenlendi. Kasklı saldırganlar motosikletle kaçarken, olayda 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Murat Solak/İHA)
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