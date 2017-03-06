İstanbul'da silahlı PTT soygunu

İstanbul Büyükçekmece'de, PTT Şubesi'ne giren silahlı iki şahıs kasadaki paraları alarak kayıplara karıştı.

İstanbul Büyükçekmece'de, PTT Şubesi'ne giren silahlı iki şahıs kasadaki paraları alarak kayıplara karıştı.

Olay, Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesinde PTT Şubesi'nde saat 9.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, elinde silah ve başında kask bulunun iki kişi PTT Şubesi'ne girdi. Elindeki tabancayla çalışanları etkisiz hale getiren soyguncular, kasada bulunan 600 lirayı alarak motosiklete binip kaçtı. Şube görevlileri ve vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve kaçtığı motorun modelini belirleyen ekipler, şahısların Beylikdüzü istikametine kaçtığını belirleyerek çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



SOYGUNA MOTOSİKLETLE GELMİŞLER

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahısların PTT şubesinin olduğu sokağa çakarlı ışıkları olan bir motosikletle geldiğini tespit etti.

(Emrah Kuş / İHA)