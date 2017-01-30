İstanbul'da silahlı market soygunu kamerada

Esenyurt'ta bir markette yaşanan silahlı soygun, güvenlik kameralarına yansıdı.
Esenyurt'ta bir markette yaşanan silahlı soygun, güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay, 25 Ocak tarihinde Esenyurt'ta bir markette yaşandı. Markete giren silahlı iki soyguncu, kasaya yöneldi. Silahla kasiyerleri tehdit ederek etkisiz hale getiren soyguncular, kasada bulunan yaklaşık bin TL'yi alarak kayıplara karıştı. Olayı soruşturan polis ekipleri, her yerde soyguncuları arıyor.
SOYGUN ANI KAMERADA Market soygunu güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde markete giren yüzleri kapalı iki soyguncu, kasaya yönelerek görevlileri silahla tehdit ediyor. Paraları alan soyguncular, kaçarak uzaklaşıyor.
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