10.02.2017 13:22 İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonuna 2 tutuklama

İstanbul'da bir kargo firmasına gönderilen 3 kaleşnikof ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İstanbul'da bir kargo firmasına gönderilen 3 kaleşnikof ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıyer'de bir kargo firmasına silah gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kargo firmasında gerekli tedbirleri alan polis ekipleri silahları almaya gelen E.Y. ve F.Ç.'yi gözaltına alırken, 3 adet kaleşnikof ile 4 şarjöre ise el koydu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alınırken, silahları gönderen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Şanlıurfa'da olduğu tespit edilen S.K. isimli şahıs gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. ve F.Ç. tutuklanırken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Tugay Saday/İHA)

