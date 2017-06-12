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İstanbul'da sıcaktan bunalan gençler denize atladı
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İstanbul'da sıcaktan bunalan gençler denize atladı

Beşiktaş'ta güneşli havayı fırsat bilerek sokağa çıkan gençler sıcaktan bunalınca elbiseleriyle denize atladı. Gençlerin sahilde, vatandaşların gözü önünde suda yüzmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Beşiktaş'ta güneşli havayı fırsat bilerek sokağa çıkan gençler sıcaktan bunalınca elbiseleriyle denize atladı. Gençlerin sahilde, vatandaşların gözü önünde suda yüzmesi renkli görüntüler oluşturdu.
İstanbul'un geçtiğimiz günlerde yağmurun etkisi altına girmesinin ardından güneşli hava bugün yüzünü gösterdi. Sıcaklıkların bir anda artması ve Ramazan ayı nedeniyle sıcaktan bunalan gençler, Beşiktaş sahilinde denize atladı. Üzerlerindeki elbiseyle vatandaşların gözü önünde yüzen gençler, renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar da yüzen gençleri bir yandan izledi bir yandan da görüntüledi. Telle çevrili olan Şehir Hatları vapurlarının olduğu bölüme teli kaldırarak giren gençler, tek tek denize atlayarak suyun tadını çıkarttı. Gençlerin denize atladığını gören başka bir genç de onlarla birlikte suya girdi. Tehlikeye ve uyarılara aldırış etmeyen gençler, kıyafetleriyle bir süre yüzdü. Daha sonra sudan çıkan gençler kameraları görünce "Deniz buz gibi" demekle yetindi.
(Doğan Can Cesur/İHA)

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