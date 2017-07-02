İstanbul'da sıcaktan araba yandı

İstanbul Ataşehir'de sıcak hava nedeniyle hararet yapan bir araç cayır cayır yandı. İtfaiye ekipleri kullanılamaz hale gelen aracı söndürürken, araçta ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul Ataşehir'de sıcak hava nedeniyle hararet yapan bir araç cayır cayır yandı. İtfaiye ekipleri kullanılamaz hale gelen aracı söndürürken, araçta ölen ya da yaralanan olmadı. İstanbul'da son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. İddiaya göre, Ataşehir'de aşırı sıcaktan hararet yapan bir araç alev alev yandı. Haber verilmesi üzere olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kullanılamaz hale gelen araçta ölen ya da yaralanan olmadı. (Mustafa Biçer / İHA)
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