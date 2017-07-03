İstanbul'da sıcaklık rekoru kırıldı mı ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'İstanbul'da son 106 yılın sıcaklık rekoru kırıldı' iddialarını yalanladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü "İstanbul'da son 106 yılın sıcaklık rekoru kırıldı" iddialarını yalanladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Dün ve bugün haber bültenlerinde yer alan -İstanbul'da son 106 yılın sıcaklık rekoru kırılmıştır- haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul'da Cuma günü 39,2 Cumartesi 38,0 Pazar günü 35,7 derece ölçülmüştür. Rekor sıcaklık 13.7.2000'de ölçülen 41,5 derecedir" denildi.
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